У Брюсселі ідентифікували тіла 28 загиблих під час терактів

Про це заявив представник бельгійської прокуратури, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Soir.

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Загалом під час терактів загинула 31 людина, включаючи трьох терористів. Імена нападників вже відомі. Прокуратура чекає результатів аналізу ДНК ще трьох загиблих.

Наразі ідентифіковані 15 загиблих в аеропорту Завентем. Шість із них – громадяни Бельгії, ще дев'ять мають громадянство інших держав: США, Нідерланди, Швеція, Німеччина, Франція та Китай.

Крім того, офіційно ідентифіковані тіла 13 загиблих на станції метро Мальбек. Десять з них - громадяни Бельгії, ще троє – італієць, швед та британець.

Державний департамент США вчора офіційно підтвердив загибль чотирьох американців під час нападів у Брюсселі.