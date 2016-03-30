Нідерланди не ратифікують асоціацію з Україною в разі негативного результату референдуму - депутат

Про це він заявив під час дебатів в Гаазі, повідомляє Європейська правда.

"Якщо голосування скаже "ні"... Що ж, більшість парламентарів нідерландського парламенту вже підтвердила, що в цьому разі ми маємо поважати волю виборців.

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То ж, в цьому разі уряду доведеться піти до Європейської ради і пояснити, що Нідерланди більше не хочуть ратифікувати угоди. І далі буде непроста задача для Європейського Союзу, що робити в даному випадку", - пояснив він.

Депутат наголосив, що особисто він – за угоду з Україною, а більшість аргументів проти цього документу, які лунають останнім часом, ґрунтуються на хибних твердженнях чи припущеннях.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

Референдум був ініційований групою GeenPeil.

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ України, будь-який результат референдуму в Нідерландах не зупинить європейську інтеграцію України.