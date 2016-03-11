У МЗС впевнені, що будь-який результат на референдумі у Нідерландах не зупинить євроінтеграцію України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на круглому столі посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Те, що є абсолютно беззаперечним, яким би не був результат референдуму в Голландії, він не зупинить європейську інтеграцію України. Це абсолютно доконаний факт”, - сказав він.

Кулеба зазначив, що в МЗС України надзвичайно серйозно сприймають питання щодо референдуму в Нідерландах. “Перемогти там, здобути необхідний результат ми можемо виключно за рахунок синергії зусиль голландської сторони, Української держави і українського громадянського суспільства”, - сказав Кулеба.

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Він також зазначив, що Україна не є суб'єктом електорального процесу в Голландії і тому, коли кажуть, що “нехай Україна піде і всіх переможе”, це фізично не реально. Тому що ми не є суб'єктом, який може розгорнути там повноцінну кампанію. За словами Кулеби, це не означає, що Україна не має нічого робити і те, що вона має і може робити, вона робить. За словами Кулеби, голландці не знають про що йдеться в угоді про асоціацію. “Це референдум про ЄС, а не про Україну. Голландці зараз знаходяться в умовах “ідеального шторму”. Одного разу голландці вже зупинили важливий процес Європейського Союзу - створення Європейської Конституції. І в принципі голландські громадяни готові йти далі. Тому що рівень євроскептицизму надзвичайно високий”, - сказав Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Референдум був ініційований групою GeenPeil.