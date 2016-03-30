Олланд відмовився від ідеї позбавляти французького громадянства за тероризм

Як передає BBC, поправки до конституції, які дозволили б прийняти закон, були представлені Олландом незабаром після терактів у Парижі в листопаді 2015 року, які забрали життя 130 осіб.

За словами Олланда, відмовитися від планів його змусила протидія опозиції.

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"Частина опозиції виступала проти зміни конституції. Я засуджую таке ставлення", - заявив Олланд у середу після зустрічі з членами кабінету.

"Я вирішив покласти край цій суперечці", - підсумував французький президент.