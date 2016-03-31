США переведуть 12 в'язнів Гуантанамо в інші країни

Пентагон поки не повідомляє, в які саме країни переведуть ув'язнених, передає Бі-бі-сі. Відомо тільки, що таких держав дві. Очікується, що перевезення відбудеться в найближчі тижні.

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Всього в даний час в Гуантанамо залишаються близько 90 в'язнів, головним чином, обвинувачених у тероризмі і військових злочинах. Ще в 2002 році їх кількість оцінювалася в 800 осіб.

Президент США Барак Обама неодноразово виступав за закриття в'язниці в Гуантанамо, яка постійно піддавалася критиці правозахисних груп за порушення прав ув'язнених.

Згідно з чинним планом, до літа 2016 року решту ув'язнених Гуантанамо відправлять відбувати покарання або на батьківщині, або в інші в'язниці на території США.