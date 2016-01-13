Я продовжуватиму працювати, щоб закрити в'язницю у Гуантанамо - Обама

Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав під час останнього свого виступу з промовою "Про стан держави" (State of the Union) перед обома палатами Конгресу США за участі дипломатичного корпусу, уряду та представників судової гілки влади.

Читайте такожОбама поки не буде підтримувати нікого з кандидатів у президенти

"Я продовжуватиму працювати, щоб закрити в'язницю в Гуантанамо", - наголосив Обама.

Читайте такожСША витрачають на армію більше, ніж вісім наступних країн разом узятих - Обама

У зв'язку з цим він зазначив, що утримання цієї в'язниці вимагає значних коштів.

Обама сказав, що існування цієї в'язниці є непотрібним.

Читайте такожОбама: Україна і Сирія йдуть з орбіти впливу Росії

"І це слугує брошурою для вербування наших ворогів", - заявив Обама.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2009 року президент США Барак Обама підписав розпорядження про закриття в'язниці впродовж року, але до сьогоднішнього дня цього не відбулося.