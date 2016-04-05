Сьогодні Савченко можуть етапувати до місця відбування покарання

Влада РФ може відсьогодні етапувати українську льотчицю Надію Савченко до місця відбування покарання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив її адвокат Микола Полозов.

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Він зазначив, що з сьогоднішнього дня вирок у справі Надії Савченко набув чинності. Надія прийняла рішення його не оскаржувати, оскільки не вірить в російську систему правосуддя, цей вирок не визнає і не має наміру далі брати участь у судовому фарсі.

«Вже відсьогодні органи ФСВП мають право почати етапувати Надію Савченко до місця відбування покарання, але я сподіваюся, що керівництво ФСВП не стане загострювати ситуацію і починати негайне етапування Савченко», - написав Полозов.

Він нагадав, що завтра Савченко оголошує суху голодовку, оскільки зусилля її сестри Віри і її захисників щодо зміни її рішення про початок сухої голодовки, успіхом не увінчалися. «Надію переконати виявилося неможливо», - зазначив він.

«Суху голодовку, незалежно від обставин, вона починає завтра і, якщо це станеться на етапі, де напевно їй не зможуть надати екстрену медичну допомогу у разі різкого погіршення стану її здоров'я, то наслідки можуть бути критичними», - підкреслив він.

При цьому Полозов зазначив, що у нас немає об'єктивної медичної інформації про стан здоров'я Савченко, оскільки вона заборонила до себе допуск російських лікарів, а українські медики не отримали дозволу російської влади на обстеження Надії. Скільки вона може витримати і якої шкоди буде завдано її здоров'ю ніхто не знає.

«Раніше президент Путін не раз заявляв, що рішення про долю Савченко прийматиметься після вироку суду. Все, ось вона кінцева точка. Я закликаю світових політиків максимально активізувати зусилля у переговорах з керівництвом Росії про обмін/звільнення Надії Савченко. Вирок винесений і набрав чинності, інших юридичних рішень у справі Савченко немає і вже не буде. Настав час приймати політичні рішення», - підкреслив адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років колонії. Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію і з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.

За словами адвоката Марка Фейгіна, на даний час Надія припинила вживати дитяче харчування і п'є лише воду.

МЗС України закликає Росію негайно допустити до Савченко українських лікарів.