"Панамський скандал": Біля Держдуми затримали учасників пікету, які вимагали імпічменту Путіна

Про це повідомляє «Газета.Ru».

В ході серії одиночних пікетів було затримано членів «Партії прогресу»: Миколу Ляскіна, Дар'ю Яценко, Іллю Пахомова, а також «хлопця, який в прямому сенсі слова проходив повз». Про випадкового перехожого, у своєму Twitter написав один із затриманих Ілля Пахомов.

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За словами Миколи Ляскіна, затриманих везуть в ОВС Тверське.

Серія одиночних пікетів «Путін. Офшори. Імпічмент» проходить у центрі Москви другий день. Напередодні активісти провели серію одиночних пікетів навпроти Кремля і на Манежній площі.

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Про вимогу імпічменту, судячи з усього, знають у Кремлі. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи раніше реакцію соціальних мереж на «офшорний скандал» заявив, що хтось вимагає імпічменту.