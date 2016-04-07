У Латвії місцевого лідера улюблених байкерів Путіна вишлють з країни

У четвер в Латвії був затриманий керівник регіонального відділення російського мотоклубу "Нічні вовки" Ігор Лакатош.

Як відомо, Лакатоша включено у "чорний список" і найближчим його вишлють з Латвії. Офіційні органи цю інформацію поки не підтвердили, пише Delfi.

Нагадаємо, на ім'я громадянина Росії в Латвії зареєстрований філія мотоклубу "Нічні вовки" — Night Wolves MC Latvia. Ігор Лакатош і ще кілька латвійців в минулому році брали участь в організованому пропутінськими байкерами пробігу за маршрутом Москва — Берлін.

"Нічні вовки" вже тривалий час тісно співпрацюють з російськими органами влади. Президент мотоклубу Олександр Залдостанов на прізвисько "Хірург" був довіреною особою президента Росії Володимира Путіна під час президентської кампанії.

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На початку 2015 року Хірург разом з актором Михайлом Пореченковим та іншими став ініціатором створення російського руху "Антимайдан".

В грудні 2014 року з боку США на клуб "Нічні Вовки", в тому числі і на Хірурга персонально, були накладені економічні санкції у зв'язку з анексією Криму Росією і підтримкою війни на сході України. Також в лютому 2015 року Залдостанову з тих же причин був заборонений в'їзд в Канаду.