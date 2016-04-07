Путін визнав метою операції в Сирії зміцнення режиму Асада

Президент РФ Володимир Путін заявив, що метою російської військової кампанії в Сирії є "зміцнення легітимної влади".

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"Сказати, що там стався корінний перелом - все таки про це говорити рано. Але те, що ми виконали своє завдання - це очевидно. А в чому полягало наше завдання? Наше завдання полягало насамперед у тому, щоб зміцнити державність в Сирії і легітимні органи влади",- цитує Путіна ТАСС.

При цьому він додав, що вважає результат кампанії успішним: "І державність укріпилася, самі структури влади, і Збройні сили Сирійської Республіки. Зверніть увагу, після виведення значної частини нашої угруповання сирійська армія продовжує активні наступальні операції і за нашої підтримки звільняє всі нові і нові населені пункти".

Як повідомляв УНІАН, Росія почала виводити свої війська з Сирії 15 березня за наказом президента Володимира Путіна. Він заявив, що російська армія в цілому виконала поставлені перед нею в Сирії завдання.

Однак деяка частина російської авіації залишилася для бомбардувань, за твердженням міністерства оборони РФ, позицій екстремістського угруповання "Ісламська держава". Зокрема у відомстві розповідали про підтримку операції по звільненню Пальміри від ісламістів.

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Операція РФ у Сирії почалася 30 вересня минулого року. У ЗМІ регулярно з'являлися повідомлення з різних джерел про те, що російські військові в цій країні борються не стільки з ІДІЛ, як планувалося, скільки з повстанцями проти режиму союзника Путіна Башара Асада, яких тоді підтримувала коаліція на чолі з США.