Теракти у Парижі та Брюсселі: затримано ще одного підозрюваного - ЗМІ (фото)

Поліція Бельгії затримала в Андерлехті 30-річного Мохамеда Абріні, якого оголошено в міжнародний розшук у зв’язку з терактами у Парижі.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням Le Soir.

Мохамеда Абріні разом з Салахом Абдесламом можна побачити на записах з камер спостереження на АЗС неподалік від Парижа за два дні до терактів. На записах чоловіки були у тому самому автомобілі, що використовувався під час терактів.

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Згідно з інформацією VRT, затриманий може бути "чоловіком у капелюсі" - третім підозрюваним у терактах в аеропорту Завентем 22 березня.

Згідно з місцевими ЗМІ, затримано ще одного підозрюваного, якого бачили на одній з станцій Брюсселя в день терактів. Він був пов’язаний з Халідом Аль-Бакрауї, що вчинив теракт на станції метро Мальбек.

Прокуратура Брюсселя у своєму повідомленні підтвердила, що було затримано "кілька осіб" у зв’язку з терактами у Брюсселі, однак їхні особи не були розкриті.

Нагадаємо, внаслідок терактів у Брюсселі загинули 32 людини.