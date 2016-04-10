Пожежа в індійському храмі: Кількість жертв зросла до 102 осіб

Такі оновлені дані наводить поліція штату, повідомляє ТАСС.

У храмі Путтінгал, де місцеві жителі відзначали місцевий релігійне свято, у момент спалаху в 03:00 (00:30 за Києвом) перебувало близько 15 тис. осіб. Він вигорів дотла, всіх постраждалих евакуювали і доставили в місцеві лікарні.

Тим, кому не потрібна термінова госпіталізація, медична допомога надається на місці. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді терміново вилетів в Кералу, щоб особисто зустрітися з потерпілими та висловити співчуття сім'ям загиблих.

Уряд штату розпорядився виділити сім'ям загиблих по 200 тис. рупій ($3 тисяч), постраждалим - по 50 тис. рупій (близько $750). За фактом інциденту розпочато розслідування, причини трагедії не вимагають додаткових з'ясувань.

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"Уряд заздалегідь видав заборону запускати феєрверки поблизу будівель під час свят, проте в Путтінгале вона була порушена", - заявив головний міністр штату Креала Оуммен Чанда.

Відзначається, що за традицією, місцеві громади змагаються в тому, хто запустить більше різнокольорових вогнів у нічне небо. За свідченнями очевидців, майданчик біля храму був просто завалений піротехнікою. В результаті запусків зайнялися штучні квіткові гірлянди, якими був рясно прикрашений храм, а потім вогонь перекинувся на внутрішнє оздоблення. Кілька іскор потрапили на заготовлені для наступного запуску феєрверки, після чого зупинити пожежу вже було неможливо.

За оцінкою поліції, число жертв могло бути ще більше, якби храм знаходився не на відкритому просторі, а посеред міських кварталів.