В індійському храмі через феєрверки спалахнула пожежа: 77 осіб загинули, понад 200 поранені (відео)

05:10, 10 квітня 2016
Світ
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В індійському храмі міста Коллам сталася велика пожежа.

Все пострадавшие были срочно доставлены в больницу / twitter.com/ANI_news

Про це повідомляє газета The Indian Express.

Як повідомляє поліція, пожежа в храмі могла статися через феєрверки, які використовувалися під час ритуальних урочистостей.

В результаті пожежі загинули щонайменше 77 людей, понад 200 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Всі постраждалі були терміново доставлені в місцеву міську лікарню.

Зазначається, що до початку урочистостей поліція закликала керівників храму мінімізувати кількість феєрверків.

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