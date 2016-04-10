В індійському храмі через феєрверки спалахнула пожежа: 77 осіб загинули, понад 200 поранені (відео)

Про це повідомляє газета The Indian Express.

Як повідомляє поліція, пожежа в храмі могла статися через феєрверки, які використовувалися під час ритуальних урочистостей.

В результаті пожежі загинули щонайменше 77 людей, понад 200 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Всі постраждалі були терміново доставлені в місцеву міську лікарню.

Зазначається, що до початку урочистостей поліція закликала керівників храму мінімізувати кількість феєрверків.