В індійському храмі через феєрверки спалахнула пожежа: 77 осіб загинули, понад 200 поранені (відео)
05:10, 10 квітня 2016Світ
819 0
В індійському храмі міста Коллам сталася велика пожежа.
Всі постраждалі були терміново доставлені в лікарню / twitter.com/ANI_news
Про це повідомляє газета The Indian Express.
Як повідомляє поліція, пожежа в храмі могла статися через феєрверки, які використовувалися під час ритуальних урочистостей.
В результаті пожежі загинули щонайменше 77 людей, понад 200 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Читайте такожПожежа в російському Міноборони: вогонь охопив усі п'ять поверхів будівлі (фоторепортаж, відео)
Всі постраждалі були терміново доставлені в місцеву міську лікарню.
Зазначається, що до початку урочистостей поліція закликала керівників храму мінімізувати кількість феєрверків.
WATCH: Moment when fire broke at Puttingal temple fire in Kollam (Kerala) due to fireworks display, 75 dead.https://t.co/xXtBnZkgWX— ANI (@ANI_news) 10 квітня 2016 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter