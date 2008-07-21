У Китаї сталися вибухи в двох міських автобусах: є жертви

На південному заході Китаю в місті Куньмін сталися вибухи в двох міських автобусах.

Як передає ІТАР-ТАРС, у результаті вибухів двоє людей загинули, ще 14 одержали поранення.

Причиною вибухів в автобусах стали "вибухові пристрої з годинниковим механізмом, умисне закладені під пасажирським сидінням", повідомляють китайські ЗМІ з посиланням на джерела в управлінні громадської безпеки провінції Юньнань, де сталися інциденти.

"Місцева поліція дійшла попереднього висновку, що обидва вибухи, що прогриміли в автобусах на маршруті номер 54, були підготовлені умисне", - повідомило агентство Сіньхуа.

Перший вибух прогримів о 07.10 за місцевим часом, другий – за годину.

Поліція проводить розслідування причин цих подій.