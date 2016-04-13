Президент Бразилії заявила про "змову" проти неї - BBC
00:32, 13 квітня 2016Світ
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Президент Бразилії Ділма Руссефф заявила про "змову" проти себе.
REUTERS
Президент, якій загрожує імпічмент, натякнула, що одним із учасників гаданого "перевороту" є віце-президент Мішель Темер, передає BBC Україна.
Пані Руссефф назвала свідченням "змови" аудіоповідомлення, яке випустив пан Темер. У цьому повідомленні йшлося про заклик до уряду національної єдності.
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Кореспонденти зазначають, що у запис звучить так, ніби імпічмент Руссефф уже відбувся. Пан Темер зазначив, що повідомлення оприлюднили випадково.
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