Президент Бразилії заявила про "змову" проти неї - BBC

Президент, якій загрожує імпічмент, натякнула, що одним із учасників гаданого "перевороту" є віце-президент Мішель Темер, передає BBC Україна.

Пані Руссефф назвала свідченням "змови" аудіоповідомлення, яке випустив пан Темер. У цьому повідомленні йшлося про заклик до уряду національної єдності.

Читайте такожУ Бразилії пройшли масові акції протесту проти президента Ділми Руссефф (фото)

Кореспонденти зазначають, що у запис звучить так, ніби імпічмент Руссефф уже відбувся. Пан Темер зазначив, що повідомлення оприлюднили випадково.