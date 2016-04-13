Міністр оборони Польщі назвав потенційну гарячу точку в ЄС у випадку російської агресії

Про це заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич після зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом і командувачем силами НАТО в Європі Філіпом Брадлавом, пише у середу, 13 квітня, с посиланням на агентство РАР Європейська правда.

"У нас є спільна думка щодо того, що рішення саміту повинні підтвердити розширену постійну присутність військ НАТО до міри, яка гарантує стримування будь-якого агресора, з акцентом на забезпечення безпеки Сувальського перешийка" - сказав він.

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Як підкреслив Мацеревич, Сувальський перешийок є ключовим моментом з точки зору можливих ризиків і з точки зору можливості допомогти країнам Балтії.

Так званий Сувальський перешийок є областю на північному сході Польщі, що межує з Литвою і Калінінградською областю. За оцінками експертів, він є однією з потенційних гарячих точок у Європі у випадку російської агресії.

Міністр оборони Польщі наголосив, що польські вимоги щодо постійної присутності військ НАТО будуть розглянуті на саміті і мають всі шанси на те, щоб бути втілені.

В той же час він зазначив, що точна кількість військ НАТО, яка перебуватиме на ротації в країні, поки невідома.