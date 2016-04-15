Польоти російських Су-24 над американським есмінцем: США попередили РФ, що мали право стріляти на ураження

Він назвав цей інцидент небезпечним і провокаційним, передає Reuters.

"Ми засуджуємо такого роду поведінку. Це безрозсудно, провокаційно і небезпечно. І згідно з правилами ведення військових дій, можна було б стріляти на ураження", - заявив держсекретар США.

Керрі зазначив, що люди повинні розуміти, що це серйозна справа, і США не збираються піддаватися на залякування у відкритому морі.

"Ми спілкуємося з російською стороною, вказуючи наскільки це (інцидент в Балтійському морі - Ред.) небезпечно, і ми сподіваємося, що це ніколи не буде повторюватися", - підсумував держсекретар США.

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Як повідомляв УНІАН раніше, анонімне військове джерело агентства Reuters описало інцидент у деталях, заявивши, що російські винищувачі "симулювали атаку" на американський есмінець.

За його словами, йдеться про "один з найбільш агресивних актів за останній час".

Нагадаємо, згідно зі словами американських військових, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролітали у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook у Балтійському морі.

Як зазначається, вони не були озброєні.

Також повідомляється, що над есмінцем пролетів російський вертоліт Ка-27, з якого, імовірно, велась фотозйомка корабля.