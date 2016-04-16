Рада безпеки ООН засудила невдалий запуск ракети в КНДР – пригрозила новими санкціями

Рада Безпеки ООН засудила невдалу спробу КНДР запустити балістичну ракету, пригрозивши додатковими санкціями проти Пхеньяна.

"Хоча запуск балістичної ракети КНДР пройшов невдало, ця спроба є явним порушення резолюцій Ради Безпеки ООН", - йдеться в заяві організації.

У Раді додали, що будуть продовжувати ретельно стежити за ситуацією і приймати відповідні заходи з колишньою рішучістю, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Північна Корея провела невдалий запуск балістичної ракети зі східного узбережжя в п'ятницю.

Південнокорейське агентство Йонхап повідомляє, що ракета була класу "Мусудан" дальністю польоту понад 3000 кілометрів - достатньою, щоб досягти американських військових баз в Японії, на Гуамі.

Стратегічне командування Збройних сил США повідомило, що американські військові також відстежили невдалий запуск ракети.

У п'ятницю 15 квітня виповнюється 104 роки з дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена. У подібні пам'ятні дати Пхеньян нерідко проводить ядерні або балістичні випробування, які в іншому світі вважають провокаціями, зазначає Ассошіейтед прес.

США в лютому посилили санкційний режим проти КНДР. Відповідне рішення було прийнято після того, як Північна Корея в січні повідомила про випробування водневої бомби, а в лютому - про запуск супутника.

На початку березня у зв'язку із запуском балістичної ракети Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про введення санкцій проти Північної Кореї.

Обмеження на торгівлю з Північною Кореєю згідно з санкціями ООН ввів Китай. Міністерство Комерції КНР заборонило імпорт з КНДР золота і декількох видів рідкісних мінералів, а також на постачання в КНДР нафтової продукції, що використовується для виробництва ракетного палива.

Вже після цього, на початку квітня влада Північної Кореї повідомила про успішне наземне випробування двигуна нового типу міжконтинентальної балістичної ракети.

Завдяки цьому двигуну, ракета з ядерним зарядом буде здатна долетіти до території США, йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї.