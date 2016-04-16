ЗМІ: У водіїв Європарламенту виявили пропагандистські матеріали ІДІЛ

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Як зазначає видання, один з водіїв працював у Страсбурзі, а інший в Брюсселі (Європарламент засідає в обох містах - УНІАН).

Зараз обидва водії звільнені. Однак у зв'язку з таким розвитком подій Європарламент може відмовитися від послуг приватних компаній.

Зараз у Страсбурзі ЕП обслуговують 85 водіїв транспортних компаній, в Брюсселі - 65.

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Вибухи, що відбулися 22 березня в аеропорту Завентем і на станції метро "Маальбек", забрали 35 життів, близько 300 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Відповідальність за напади на Париж і Брюссель взяла ІДІЛ.