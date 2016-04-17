США закликали Кремль зупинити наступ Асада на Алеппо - Bloomberg

США закликають Росію допомогти зупинити наступ армії Асада на Алеппо, одне з найбільш густонаселених міст Сирії. Оскільки воно ставить під загрозу перемир'я, яке триває вже майже 7 тижнів. Про це з посиланням на власні джерела в Держдепі пише Bloomberg.

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За словами співрозмовника видання, адміністрація президента Обами висловила серйозну стурбованість Росії, яка раніше взяла на себе зобов'язання не брати участь в операціях проти угруповань, які підтримують режим припинення вогню. У свою чергу Кремль, як повідомляє видання, погодився використати свій вплив і зупинити наступ військ Асада.

Раніше цього тижня в Кремлі стверджували, що їх контингент у Сирії займається виключно спостереженням за режимом перемир'я і не бере участі в жодних військових операціях, у тому числі – в Алеппо.

При цьому в опозиційній до режиму Асада "Армії ісламу", що також дотримується режиму припинення вогню, заявляють, що опозиційні сили зараз потрапили під атаку з трьох сторін: урядових військ за підтримки РФ, ІДІЛ та курдських угрупувань.

Держсекретар США Джон Керрі в п'ятницю заявив главі МЗС РФ Сергію Лаврову про нагальну необхідність того, щоб "Асад припинив спроби порушити перемир'я", розповів офіційний представник Держдепу Джон Кірбі.

Нагадаємо, Сирійська армія за підтримки "Хезболли" і російської авіації почала наступ на Алеппо в кінці тижня. Перед цим повідомлялося, що сили Асада і ВКС РФ готують спільну операцію по звільненню Алеппо.

"Ми разом з нашими російськими партнерами готуємося до операції по звільненню Алеппо і блокування всіх незаконних збройних формувань, які не приєдналися або порушили угоду про перемир'я", - сказав прем'єр-міністр Сирії Ваїль аль-Хальк.

Женевські переговори щодо ситуації в Сирії, які в ООН вважають "вкрай важливими", були затьмарені новим сплеском насильства.

За п'ять років сирійського конфлікту його жертвами стали понад 250 тисяч людей, мільйони людей були змушені покинути свої будинки, ставши причиною найбільшої кризи мігрантів з часів Другої світової війни.