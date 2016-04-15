Війська Асада почали наступ на Алеппо

Це місто розташоване за 355 км від Дамаска, передає Press TV.

Зазначається, що в основному бої йдуть на північ від Алеппо.

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Нагадаємо, сили Асада і ВКС РФ готують спільну операцію зі звільнення Алеппо. "Ми разом з нашими російськими партнерами готуємося до операції зі звільнення Алеппо і блокування всіх незаконних збройних формувань, які не приєдналися або порушили угоду про перемир'я", - сказав прем'єр-міністр Сирії Ваїль аль-Хальк.