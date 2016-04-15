Росія не скоротила присутність у Сирії, незважаючи на заяви про виведення військ - Reuters (фото)

Через місяць після того, як Володимир Путін заявив про виведення військ, контингент РФ у Сирії не зменшився, змінилася розстановка сил у техніці: частину літаків замінили ударними вертольотами, які більше підходять для підтримки армії Асада в ближньому бою.

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Reuters проаналізував інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі, і дійшов висновку, що постачання на російську авіабазу Хмеймім на заході Сирії з 14 березня не скоротилися.

Вони продовжуються морським шляхом, який називають "Сирійським експресом". Російські інженерні війська прибули до древньої Пальміри. Крім того, є інформація, що на території країни з'явився спецназ з РФ. На думку авторів розслідування, це говорить про те, що Росія тепер набагато більш глибоко втягнута в конфлікт, ніж це було раніше.

"Сили (РФ - УНІАН) не скоротилися жодним чином", - зазначив редактор IHS Jane's Defence Weekly.

За його словами, російський контингент у Сирії так само сильний, як і наприкінці 2015 року.

Оголошення про виведення військ ыз Сирії, вважають автори матеріалу, дало Путіну перепочинок від пов'язаного з його діями в цій країні західного тиску. Крім того, це можливість відремонтувати і привести до ладу активно використовувані літаки.

У четвер фото і відеоматеріали турецьких блогерів, які ведуть проект Bosphorus Naval News, зафіксували російський десантний корабель "Саратов" на шляху до бази РФ у Тартусі (на захід від Латакії - УНІАН), на борту якого було не менше 10 військових вантажівок. Додамо, що "Саратов" регулярно використовується в поставках "Сирійського экспрессу".

Автори матеріалу зазначають, що в Міноборони РФ на їх запит з цього приводу ніяк не відповіли.

"Ми прибрали кілька літаків і додали ударні вертольоти. Під час перемир'я ми не потребуємо такої кількості бомбардувальників. А вертольоти літають нижче і більше підходять для спостереження", - розповів агентству полковник ВКС РФ.

Відзначається, що зараз у Росії в Сирії є близько 30 вертольотів, серед них 8 Мі-28Н і Ка-52, які дислокуються на базі Шайрат на південний захід від міста Хомс. Про це свідчать супутникові знімки, які отримали аналітики IHS Jane.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін наказав почати вивід основных сил РФ із Сирії з 15 березня.