Пєсков продовжує віддуватися за казки Путіна про "вуха американського замовника" офшорного скандалу

Про це розповів Пєсков в ефірі телеканалу «Росія 1», пише Новая газета.

Ведучий передачі «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим» поцікавився у прес-секретаря президента, чи було якесь покарання за невірну інформацію про зв'язки німецького видання Sueddeutsche Zeitung з американським банком Goldman Sachs

«Дісталося», — сказав Пєсков.

«Я б не побажав кому-небудь бути критикованим президентом», — додав він.

Раніше прес-секретар президента Росії вибачився за слова Володимира Путіна про власників німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка розповсюдила «панамські документи».

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«Це, швидше, наша помилка, скоріше, моя помилка, тих, хто готував довідкові папери з цього питання. Там дійсно була неперевірена інформація, зайвий раз не перевірили і надали її президенту в частині власників Süddeutsche Zeitung», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, під час «прямої лінії» Володимир Путін, відповідаючи на запитання про «панамські документи»,заявив, що скандал з офшорами має замовний характер. Він натякнув, що можливим замовником публікацій могла стати фінансова корпорація Goldman Sachs, до складу якої, як зазначив президент, входить Süddeutsche Zeitung.

"Хто займається цими провокаціями? Ми знаємо, що там є співробітники американський офіційних установ. А вперше ця стаття з'явилася в газеті "Süddeutsche Zeitung", яка входить в медійний холдинг, який у свою чергу належить американської фінансової корпорації "Голдман Сакс". Скрізь стирчать вуха замовника, але навіть не червоніють", - сказав Путін.

Пізніше керуючий директор німецької газети Стефан Хілшер спростував заяву президента Росії, підкресливши, що Süddeutsche Zeitung є 100-відсотковим дочірнім підприємством групи Suddeutscher Verlag, 81,25% якої належить холдингу Südwestdeutschen Medienholding (SWMH), а 18,75% — сім'ї засновників газети.