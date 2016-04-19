ІДІЛ планує теракти на європейських пляжах – німецькі ЗМІ

Як повідомляє Die Welt з посиланням на газету Bild, терористи мають намір маскуватися під вуличних торговців на пляжах, а потім нападати на відпочиваючих з застосуванням автоматів та вибухівки.

За даними німецьких ЗМІ, влада Німеччини отримала дані про такі плани терористів від італійських спецслужб.

Італійські джерела, що отримали свої відомості з Африки, називали навіть конкретні країни, які можуть зазнати подібних атака ІДІЛ - в тому числі прибережні регіони Іспанії, Італії і південь Франції.

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За даними Bild, ймовірними виконавцями терактів на пляжах можуть стати бойовики з Сенегалу і прихильники нігерійського терористичного угрупування "Боко Харам", що в минулому році приєдналося до ІДІЛ.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року двоє бойовиків відкрили стрілянину по туристам на пляжі біля готелю Imperial на курорті Ель-Кантауї під містом Сус в Тунісі. В результаті атаки загинули 38 людей.

Зазначимо, що з осені минулого року в Європі помітно зросла загроза терактів. Найбільш великі серії терористичних атак були здійснені в листопаді 2015 року в Парижі і в березні 2016 року в Брюсселі.