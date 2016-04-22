У містах Америки фанати легендарного Прінса зібралися вшанувати його пам'ять (фоторепортаж)

11:40, 22 квітня 2016
Світ
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Америка згадує короля ритм-енд-блюзу Прінса, звістка про раптову смерть якого вчора шокувала світ.

Біля входу в театр фанати влаштували імпровізований меморіал Прінсу / REUTERS

Американці збираються в різних містах країни, щоб вшанувати співака. Одні фанати оплакують співака, тоді як інші хочуть віддати данину поваги співакові піснями і танцями під відомі хіти Прінса.

Люди приносять квіти, різноманітні плакати, фотографії та іншу атрибутику, що нагадує про Прінса. Також фанати надягають одяг "фірмового" кольору музиканта – фіолетового.

Так, у рідному місті легендарного музиканта Міннеаполісі фанати збираються біля клубу First Avenue, де Прінс починав свою кар'єру. Люди приносять квіти до стіни клубу під зірку, що носить ім'я музиканта.

Крім того, в Нью-Йорку фанати збираються біля театру Аполло в Гарлемі, щоб віддати шану померлому музикантові.

Тут люди вже встигли спорудити імпровізований меморіал, де кожен бажаючий може залишити напис у пам'ять про улюбленого музиканта, залишити квіти або ж принести якісь пов'язані з ним речі.

Також у Нью-Йорку, але вже в Брукліні, проходить вулична вечірка на честь Прінса, на якій також присутній відомий режисер Спайк Лі.

Ще одна вулична акція на честь Прінса проходить в Лос-Анджелесі. Тут люди, незважаючи на сумну новину, намагаються не сумувати і вшанувати співака гарним настроєм, піснями і танцями.

Фанати зібралися біля клубу в Міннеаполісі, де Прінс починав свою кар'єру
Фанати зібралися біля клубу в Міннеаполісі, де Прінс починав свою кар'єру /  © REUTERS
Люди приносять квіти в пам'ять про легендарного музиканта
Люди приносять квіти в пам'ять про легендарного музиканта /  © REUTERS
Зірка імені Прінса на стіні клубу в Міннеаполісі
Зірка імені Прінса на стіні клубу в Міннеаполісі /  © REUTERS
У Нью-Йорку люди зібралися вшанувати пам'ять Прінса біля театру Аполло
У Нью-Йорку люди зібралися вшанувати пам'ять Прінса біля театру Аполло /  © REUTERS
Біля входу в театр фанати влаштували імпровізований меморіал Прінсу
Біля входу в театр фанати влаштували імпровізований меморіал Прінсу /  © REUTERS
Люди залишають пам'ятні підписи
Люди залишають пам'ятні підписи /  © REUTERS
Фанати Прінса біля театру Аполло
Фанати Прінса біля театру Аполло /  © REUTERS
Художник продає свої роботи із зображенням короля ритм-енд-блюзу
Художник продає свої роботи із зображенням короля ритм-енд-блюзу /  © REUTERS
Ще одне місце збору шанувальників Прінса в Нью-Йорку в Бронксі
Ще одне місце збору шанувальників Прінса в Нью-Йорку в Бронксі /  © REUTERS
Багато люди сумують
Багато люди сумують /  © REUTERS
Режисер Спайк Лі на вечірці на честь Прінса в Бронксі
Режисер Спайк Лі на вечірці на честь Прінса в Бронксі /  © REUTERS
Багато фанати впевнені, що кращий спосіб вшанувати кумира - гарний настрій
Багато фанати впевнені, що кращий спосіб вшанувати кумира - гарний настрій /  © REUTERS
Вулична акція в пам'ять про Принсе в Лос-Анджелесі
Вулична акція в пам'ять про Принсе в Лос-Анджелесі /  © REUTERS
Люди зажигают свечи в память о кумире 37 / 10000 УКРАИНСКИЙ Люди запалюють свічки в пам'ять про кумира
Люди зажигают свечи в память о кумире 37 / 10000 УКРАИНСКИЙ Люди запалюють свічки в пам'ять про кумира /  © REUTERS
Багато людей одягнені в ''фірмовий'' колір Прінса - фіолетовий
Багато людей одягнені в "фірмовий" колір Прінса - фіолетовий /  © REUTERS
Люди танцюють і співають відомі хіти Прінса
Люди танцюють і співають відомі хіти Прінса /  © REUTERS
На багатьох одяг з зображенням співака
На багатьох одяг з зображенням співака /  © REUTERS
Изображения музыканта повсюду 29 / 10000 УКРАИНСКИЙ Зображення музиканта всюди
Изображения музыканта повсюду 29 / 10000 УКРАИНСКИЙ Зображення музиканта всюди /  © REUTERS
Деякі сумують мовчки
Деякі сумують мовчки /  © REUTERS
Деякі не можуть стримати сльози
Деякі не можуть стримати сльози /  © REUTERS
Люди засмучені смертю легенди
Люди засмучені смертю легенди /  © REUTERS
Знайшлися й ті, хто вирішив підзаробити на імені культового музиканта
Знайшлися й ті, хто вирішив підзаробити на імені культового музиканта /  © REUTERS
У Лос-Анджелесі в ніч з 21 на 22 квітня підсвітили фіолетовим кольором будівля мерії в пам'ять про Прінса
У Лос-Анджелесі в ніч з 21 на 22 квітня підсвітили фіолетовим кольором будівля мерії в пам'ять про Прінса /  © REUTERS

Також в Лос-Анджелесі в ніч з 21 на 22 квітня підсвітили фіолетовим кольором будівлю мерії в пам'ять про Прінса.

Знайшлися й ті, хто вирішив підзаробити на імені культового музиканта. У місцях скупчення прихильників Прінса вже продають фотографії, принти, футболки та іншу атрибутику із зображенням співака.

Як повідомляв УНІАН, на 58 році життя помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон. Тіло музиканта виявили в його будинку в Міннеаполісі рано вранці в четвер, 21 квітня.

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