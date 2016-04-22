У містах Америки фанати легендарного Прінса зібралися вшанувати його пам'ять (фоторепортаж)

Американці збираються в різних містах країни, щоб вшанувати співака. Одні фанати оплакують співака, тоді як інші хочуть віддати данину поваги співакові піснями і танцями під відомі хіти Прінса.

Люди приносять квіти, різноманітні плакати, фотографії та іншу атрибутику, що нагадує про Прінса. Також фанати надягають одяг "фірмового" кольору музиканта – фіолетового.

Так, у рідному місті легендарного музиканта Міннеаполісі фанати збираються біля клубу First Avenue, де Прінс починав свою кар'єру. Люди приносять квіти до стіни клубу під зірку, що носить ім'я музиканта.

Крім того, в Нью-Йорку фанати збираються біля театру Аполло в Гарлемі, щоб віддати шану померлому музикантові.

Тут люди вже встигли спорудити імпровізований меморіал, де кожен бажаючий може залишити напис у пам'ять про улюбленого музиканта, залишити квіти або ж принести якісь пов'язані з ним речі.

Також у Нью-Йорку, але вже в Брукліні, проходить вулична вечірка на честь Прінса, на якій також присутній відомий режисер Спайк Лі.

Ще одна вулична акція на честь Прінса проходить в Лос-Анджелесі. Тут люди, незважаючи на сумну новину, намагаються не сумувати і вшанувати співака гарним настроєм, піснями і танцями.

Також в Лос-Анджелесі в ніч з 21 на 22 квітня підсвітили фіолетовим кольором будівлю мерії в пам'ять про Прінса.

Знайшлися й ті, хто вирішив підзаробити на імені культового музиканта. У місцях скупчення прихильників Прінса вже продають фотографії, принти, футболки та іншу атрибутику із зображенням співака.

Як повідомляв УНІАН, на 58 році життя помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон. Тіло музиканта виявили в його будинку в Міннеаполісі рано вранці в четвер, 21 квітня.