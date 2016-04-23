Президент охопленої війною Сирії відмовився від пропозиції перевезти свою сім'ю до Ірану

Про це розповів ліванському телеканалу "Аль-Маядін" міністр безпеки Ірану Махмуд Алаві, передає РБК.

З такою пропозицією, за словами Алаві, до Асада звернувся командувач підрозділу Корпусу вартових Ісламської революції генерала Касема Сулеймані.

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Сулеймані мотивував свою пропозицію тим, що так Асаду буде простіше "продовжувати боротьбу". Однак сирійський лідер, за словами міністра безпеки Ірану, заявив, що його сім'я, як й інші сирійські сім'ї, залишиться в Дамаску.

Сирійська влада заяву Алаві про пропозицію Асаду перевезти родину в Іран поки не коментувала.

Нагадаємо, в кінці березня сирійський лідер Башар Асад заявив, що готовий провести дострокові президентські вибори, якщо цього захоче народ.