У КНДР назвали умову припинення ядерних випробувань

КНДР зупинить ядерні випробування, якщо США припинять спільні з Південною Кореєю військові навчання, повідомляє Lenta.ru з посиланням на заяву глави північнокорейського Мзс Чи Су Ен.

Він вказав на право своєї країни "підтримувати режим ядерного стримування". За словами міністра, "США змусили КНДР розробити ядерну зброю як стримуючий фактор".

Крім того, Чи Су Ен попередив, що "Північну Корею не залякати міжнародними санкціями".

18 квітня Сеул заявив, що зафіксував активність північних сусідів по підготовці до п'ятого ядерного випробування. Південна Корея вважає, що Пхеньян може провести нове випробування перед з'їздом Трудової партії КНДР, який запланований на початок травня.

На початку березня лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився тримати ядерну зброю напоготові до застосування в будь-який момент. За три дні Північна Корея оголосила про готовність до нанесення превентивних ядерних ударів по Південній Кореї і США. Заява прозвучала після того, як Вашингтон і Сеул почали найбільші спільні військові навчання, які триватимуть до кінця квітня.

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Напруженість на Корейському півострові зростає з початку року. Новий виток ескалації розпочався 6 січня, коли Пхеньян офіційно оголосив про успішне випробування водневої бомби. Пізніше КНДР провела декілька успішних пусків балістичних ракет, що викликало різке засудження з боку світової спільноти, а ООН запровадила проти Північної Кореї безпрецедентно жорсткі санкції.