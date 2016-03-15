КНДР відпрацьовує напад на Південну Корею

Про це повідомляє південнокорейське агенство Yonhap з посиланням на урядові джерела.

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Тренування сфокусовані на знищення ключових публічних установ у Сеулі і є частиною того, що КНДР називає "операцією з визволення Сеула", пише Українська правда.

В суботу Пхеньян погрожував напасти на Сеул, після того як Південна Корея і США провели спільні навчання на підводних човнах поблизу східного прибережного міста Південної Кореї Пхохан.

Раніше Північна Корея пригрозила Сполученим Штатам і Південній Кореї "превентивним ядерним ударом справедливості".

Військові навчання називаються "явними тренуваннями ядерної війни", які загрожують суверенітету Північної Кореї. КНДР погрожує загальним наступом у відповідь "навіть на найменші військові дії".