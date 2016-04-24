Туск похвалив Туреччину за турботу про біженців

Голова Європейської ради Дональд Туск в ході візиту до Туреччини заявив, що Анкара показала найкращий приклад турботи про потреби біженців, повідомляє Би-би-си.

"Це не лише політична та формальна оцінка... це також і моє приватне, особисте враження", - сказав Туск на прес-конференції після відвідання разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель табору для сирійських біженців в турецькій провінції Газіантеп.

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, який супроводжував європейських лідерів, у свою чергу, в ході прес-конференції заявив, що його країна виконала всі зобов'язання за угодою з ЄС. Він також відкинув звинувачення на адресу Анкари в тому, що нібито Туреччина відправляє біженців назад в Сирію.

Основною метою одноденного візиту Меркель і Туска є підбиття перших підсумків реалізації угоди між Туреччиною і ЄС щодо врегулювання міграційного кризи, яка передбачає примусове повернення в Туреччину мігрантів, які незаконно прибувають через її територію до країн ЄС та не мають підстав просити притулку в європейській країні.

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Цю угоду було підписано наприкінці березня. Згідно з документом, в обмін на кожного нелегального мігранта, повернутого до Туреччини, ЄС приймає біженців, які вже знаходяться в цій країні. Пріоритет повинен віддаватися тим, хто не намагався нелегально проникнути на територію ЄС.

Частиною угоди було обіцянку виділити Туреччини 3 мільярда євро на подолання кризи з мігрантами.