В Нагірному Карабаху був знищений один танк разом з екіпажем

За інформацією представника Міноборони Азербайджану, вірменські військовослужбовці з вечора 23 квітня почали обстрілювати азербайджанські населені пункти в Тертерському районі.

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"Обстріли велися з великокаліберних кулеметів, гранатометів, мінометів і артилерійських установок", - повідомив представник Міноборони Азербайджану.

За його словами, також вірменські військові обстріляли позиції азербайджанської армії з 122-міліметрової гаубиці Д-30", пише Кавказький вузол.

“При цьому вночі 24 квітня азербайджанські позиції почали обстрілювати вірменські танки. Із залученням додаткової живої сили вірменська сторона спробувала перейти в атаку. Проте атака була відбита. При відбитті наступу був знищений один ворожий танк разом з екіпажем", - заявив представник Міноборони Азербайджану.

Азербайджанська сторона "не зазнала втрат в живій силі, ні у військовій техніці", стверджує представник військового відомства Азербайджану.

"Відповідними діями азербайджанської армії були придушені вогневі позиції артилерії навколо військової бази в Суговушані (Матагісі)", - сказав представник Міноборони Азербайджану.

Крім того, сьогодні військове відомство Нагірного Карабаху звинуватило Азербайджан в порушенні режиму припинення вогню.

Військовослужбовці Азербайджану нібито обстріляли бойові позиції на лінії зіткнення і прикордонне село Матагис, заявило "міноборони" Нагірного Карабаху.