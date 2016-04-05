Нагірнокарабахський конфлікт: МЗС України висловив підтримку територіальній цілісності Азербайджану

Як йдеться у коментарі на сайті українського зовнішньополітичного відомства, "нинішня ситуація красномовно свідчить про те, що "заморожені конфлікти" залишаються осередком нестабільності на всьому просторі ОБСЄ, які в будь-який момент можуть спалахнути та призвести до широкомасштабних бойових дій та великих людських втрат".

"Українська сторона виступає за довготривале політичне врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі дотримання суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в рамках її міжнародно визнаних кордонів", - наголосили в міністерстві закордонних справ України.

При цьому українське МЗС закликало сторони конфлікту та міжнародне співтовариство, насамперед співголів Мінської групи ОБСЄ, докласти максимум зусиль для негайного припинення військових дій, деескалації ситуації та продовження пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Також у відомстві висловили сподівання, що врегулюванню ситуації допоможе спеціальне засідання Постійної Ради ОБСЄ, яке заплановане на сьогодні у Відні.

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Як повідомляв УНІАН, бої в Нагірному Карабасі поновилися в ніч з 1 на 2 квітня. З того часу, за даними ООН, загинули більше 30 осіб, понад 200 отримали поранення.

Зазначимо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався ще у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про свій вихід з Азербайджанської РСР. Під час так званого референдуму у 1991 році 99,89% виборців проголосували за незалежність Нагірного Карабаху, після чого розпочався відкритий етап війни 1987-1994 рр., наслідком якої стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки та підписання в Бішкеку угоди "Про незастосування зброї", яка діє з 12 травня 1994 року. Однак досі конфлікт залишається неврегульованим.