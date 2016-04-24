Президент США в рамках свого шестиденного турне прибув до Німеччини

Метою візиту є просування нової торговельної угоди з країнами Євросоюзу та участь у саміті з ключовими європейськими лідерами з різних питань, включно із питаннями безпеки, передає Радіо Свобода.

Обама прилетів до Ганновера, де зустрінеться з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Зазначається, що лідери США та Німеччини разом відкриють щорічну промислову виставку, в якій Сполучені Штати беруть участь уперше.

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У понеділок, 25 квітня, Обама і Меркель проведуть саміт, учасниками якого також будуть лідери Франції, Італії та Великої Британії.

Візит до Німеччини - це остання зупинка в шестиденному турне, під час якого Обама прагнув зміцнити зв’язки із союзниками США - від Саудівської Аравії та країн Перської затоки до Великої Британії та Німеччини.