У Кишиневі проходить багатотисячна акція протесту
17:44, 24 квітня 2016Світ
1261 0
У Кишиневі проходить мітинг з вимогою відставки уряду, розпуску парламенту і проведення дострокових парламентських виборів одночасно з виборами президента, призначеними на 30 жовтня.
Протестувальники вимагають виборів / RFE
Мітингувальники скандують «Вибори!», «Геть мафію!», «Геть уряд!», повідомляє Радіо Свобода.
Акцію протесту організувала Громадянська платформа «Гідність і справедливість».
Читайте такожУ Кишиневі триває "марш возз’єднання" з Румунією
За інформацією поліції, в акції беруть участь 7-8 тис. осіб, організатори заявляють, що на мітинг вийшли десятки тисяч людей.
За даними організаторів протесту, тисячі маніфестантів були заблоковані поліцією на в'їздах у Кишинів. Без пояснення причин з багатьох районів були скасовані рейсові автобуси і маршрутні таксі на Кишинів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter