У Кишиневі проходить багатотисячна акція протесту

Мітингувальники скандують «Вибори!», «Геть мафію!», «Геть уряд!», повідомляє Радіо Свобода.

Акцію протесту організувала Громадянська платформа «Гідність і справедливість».

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За інформацією поліції, в акції беруть участь 7-8 тис. осіб, організатори заявляють, що на мітинг вийшли десятки тисяч людей.

За даними організаторів протесту, тисячі маніфестантів були заблоковані поліцією на в'їздах у Кишинів. Без пояснення причин з багатьох районів були скасовані рейсові автобуси і маршрутні таксі на Кишинів.