Обама виступає за збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських угод

Про це Обама сказав під час виступу в Ганновері. Трансляція виступу відбувалася на сайті Білого дому.

"Після всього, що Європа пережила у XX столітті, ми не повинні допустити перекроєння кордонів за допомогою грубої сили у XXI столітті. З цієї причини ми повинні продовжувати допомагати Україні у її реформах з покращення економіки та консолідації демократії та у модернізації її сил для захисту своєї незалежності. І я хочу мати гарні відносини з Росією, і ми інвестували багато у добрі відносини з Росією, але ми повинні зберігати санкції чинними, поки Росія повністю не виконає Мінські угоди, над якими канцлер Меркель, президент Олланд та інші працювали так наполегливо, щоб підтримати та забезпечити шлях для політичного вирішення цієї проблеми", - наголосив Обама.

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Обама також заявив, що російська агресія кричущо порушила суверенітет і територію незалежної європейської держави Україна, і це погрожує баченню Європи як цілісної, вільної та в мирі, і загрожує прогресу, якого було досягнуто з часу завершення холодної війни.