Обама: Російська агресія в Україні несе загрозу цілісній, вільній та мирній Європі

Про це Обама сказав під час виступу в Ганновері. Трансляція виступу відбувалася на сайті Білого дому.

"Російська агресія кричущо порушила суверенітет і територію незалежної європейської держави Україна, і це викликає стурбованість у наших союзників на сході Європи, погрожуючи нашому баченню Європи як цілісної, вільної та в мирі, і здається, вона загрожує прогресу, якого було досягнуто з часу завершення холодної війни", - наголосив Обама.

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Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Обама під час зустрічі з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Девідом Кемероном наголосив на необхідності вирішення конфлікту в Україні.