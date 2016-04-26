З'явилося відео підриву смертника в паризькому кафе в листопаді минулого року

Ролик був вперше показаний в ефірі програми ZONE французького каналу. На оприлюдненому відео видно, як чоловік заходить в кафе на бульварі Вольтера, закриває рукою обличчя і в цей момент на ньому спрацьовує вибуховий пристрій.

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Крім самого смертника в результаті теракту ніхто не загинув, а відвідувачі та працівники кафе відбулися пораненнями.

Як повідомляв УНІАН, відповідальністьза серію терактів в Парижі, які відбулися 13 листопада 2015 року, взяла на себе екстремістська організація "Ісламська держава". Внаслідок терактів загинули більше 150 осіб.