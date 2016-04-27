США: в ході бомбардувань у ІД знищено близько 80 мільйонів доларів готівкою

Про це повідомив журналістам представник військового командування США в Іраку генерал Пітер Герстен, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Він підкреслив, що авіація США неодноразово завдавала ударів по будівлях, де угруповання зберігало готівку. Генерал не пояснив, звідки американським військовим відомо, скільки саме грошей було знищено.

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Пітер Герстен також зазначив, що втрата екстремістами цих коштів призвела до різкого зростання – приблизно до 90% - дезертирства в їх рядах, а також падіння числа новобранців.

Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі, точно не відомо, який саме бюджет "Ісламської держави".

За приблизними даними, він оцінюється в 2 млрд доларів і в минулому році збільшився ще на 250 млн доларів.

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У 2014 році міністерство фінансів США назвало ІД терористичною організацією, що володіє найбільшими фінансовими резервами серед подібних їй угруповань.