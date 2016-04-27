Розслідування вбивства пілота російського Су-24: ЗМІ розповіли про нові обставини

Про це заявило високопоставлене джерело у правоохоронних органах, передає "КоммерсантЪ".

Підставою для цього може стати ст. 12 КК РФ, що дозволяє слідчим органам проводити кримінальне переслідування іноземців, які скоїли злочин проти "інтересів Росії" або громадян РФ за кордоном.

У рамках порушеної справи СКР через Генпрокуратуру може направити прокуратурі Туреччини міжнародне доручення про проведення слідчих дій з підозрюваним у вбивстві пілота Челіком, а якщо його причетність до загибелі пілота підтвердиться, то спробувати домогтися його кримінального переслідування за це в Туреччині.

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"Якщо ж всі ці варіанти не спрацюють, Челіком, очевидно, займуться російські спецслужби. Їхні агенти, як повідомляють турецькі ЗМІ, давно діють у цій країні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 березня в Туреччині був затриманий Альпарслан Челік — чоловік, який взяв на себе відповідальність за вбивство Олега Пєшкова, пілота збитого Су-24 ВКС РФ.

3 квітня суд Туреччини заарештував Челіка за звинуваченням у незаконному носінні і зберіганні зброї. У ході засідання суду Челік заперечив звинувачення на свою адресу. При цьому в письмових свідченнях він зізнався, що наказав взяти росіянина в полон, але не стріляти в нього.

Однак Челік визнає, що відповідальність за смерть Пєшкова лежить на ньому.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його екіпаж 10 разів попереджали про порушення повітряного простору. У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

Один з двох пілотів збитого літака Олег Пєшков помер після катапультування, однак другий був врятований і доставлений на російську військову базу в Сирії. Тіло загиблого Туреччина передала Росії.

Росія заявляє, що пілота збитого Туреччиною бомбардувальника Су-24 Олега Пєшкова, який катапультувався і намагався здійснити безпечну посадку, вбив турецький громадянин на ім'я Альпарслан Челік.