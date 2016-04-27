Шойгу заявив про розвиток "блокового" мислення в світі
11:13, 27 квітня 2016Світ
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Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в даний час у світі розвивається «блокове» мислення.
REUTERS
Про це повідомляє «Газета.Ru».
За словами міністра, деякі країни диктують, що і як робити іншим країнам, використовуючи свою військову перевагу.
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Шойгу підкреслив, що проглядається нав'язлива лінія деяких країн диктувати волю міжнародного співтовариства, використовуючи свою військову перевагу.
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