Наприкінці квітня Європу засипало снігом (фоторепортаж)
12:36, 27 квітня 2016Світ
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Наприкінці квітня в ряді європейських країн несподівано випав сніг, у тому числі в Австрії, Німеччині і Великобританії.
Засніжені дерева в австрійському Гнаденвальді / REUTERS
Фотографи Reuters показали засніжені міста Пухейм, недалеко від Мюнхена, в Німеччині і Гнаденвальд в Австрії, у федеральній землі Тіроль.
Снігом опинилися покриті ліси, дороги і весняні квіти, які вже встигли зацвісти .
Якщо вірити синоптикам, справжнє потепління в ці регіони прийде тільки в травні.
Як повідомляв УНІАН, за тиждень до травневих свят Львівщину засипало снігом.
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