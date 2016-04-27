Наприкінці квітня Європу засипало снігом (фоторепортаж)

Фотографи Reuters показали засніжені міста Пухейм, недалеко від Мюнхена, в Німеччині і Гнаденвальд в Австрії, у федеральній землі Тіроль.

Снігом опинилися покриті ліси, дороги і весняні квіти, які вже встигли зацвісти .

Якщо вірити синоптикам, справжнє потепління в ці регіони прийде тільки в травні.

Як повідомляв УНІАН, за тиждень до травневих свят Львівщину засипало снігом.