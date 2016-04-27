Наприкінці квітня Європу засипало снігом (фоторепортаж)

12:36, 27 квітня 2016
Світ
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Наприкінці квітня в ряді європейських країн несподівано випав сніг, у тому числі в Австрії, Німеччині і Великобританії.

Заснеженные деревья в австрийском Гнаденвальде / REUTERS

Фотографи Reuters показали засніжені міста Пухейм, недалеко від Мюнхена, в Німеччині і Гнаденвальд в Австрії, у федеральній землі Тіроль.

Снігом опинилися покриті ліси, дороги і весняні квіти, які вже встигли зацвісти .

Якщо вірити синоптикам, справжнє потепління в ці регіони прийде тільки в травні.

Як повідомляв УНІАН, за тиждень до травневих свят Львівщину засипало снігом.

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