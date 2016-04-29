Лавров пригрозив "військово-технічними заходами" в разі вступу Швеції до НАТО

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю шведському виданню Dagens Nyheter, інформує "Українська правда".

"Якщо Швеція вирішить вступити до НАТО, у нас не з'являться думки, що шведи вирішать на нас нападати. Це я можу відразу сказати", - зазначив він.

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"Але оскільки шведська військова інфраструктура в тій ситуації буде вже підкорятися верховному головнокомандуванню НАТО, то, звичайно, ми на наших північних рубежах будемо змушені вжити необхідних військово-технічних заходів, виходячи з того, що по той бік кордону знаходиться військово-політичний блок, який вважає Росію загрозою і хоче її всіляко стримувати", - заявив Лавров.

При цьому російський міністр не став конкретизувати кроки, які може зробити Росія, заявивши, що це справа військових – Міністерства оборони і Генерального штабу Росії.

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"Одна справа, коли в тебе на півночі серед твоїх сусідів нейтральні держави, інша справа, коли вони члени НАТО, яку, ще раз повторю, ми розглядаємо як реальність, але в останній період однозначно проголошує своєю метою стримування Росії, називаючи її головною загрозою", - сказав Лавров.