Армія США випробовує дрон, здатний перехоплювати інші безпілотники

Як повідомляє N+1 з посиланням на Defense News, льотні випробування апарату найближчим часом почнуться на базі "Форт-Блісс" в Техасі. Загальна їх тривалість складе близько двох тижнів.

Прототип був розроблений повністю армійськими інженерами. За основу вони взяли безпілотник, який використовується групами вогневої підтримки.

На безпілотнику використовується пристрій, який забезпечує обмін даними між безпілотником і наземним постом, а також містить у собі легкий лазерний вказівник. До складу наземного поста інженери включили модифікований артилерійський радар. Він здатний виявляти невеликі літальні апарати, а також відповідає за передачу інформації про виявлених об'єктах безпілотнику під час патрулювання.

Яким чином буде здійснюватися перехоплення, не уточнюється. Про всі виявлені дрони-порушники інформація буде передаватися і оператору системи, який "буде приймати рішення про необхідні заходи перехоплення".

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня житомирські програмісти перемогли в конкурсі NASA з проектом DronProtect. Розроблений проект запропонований до подальшої участі для отримання гранту. Фахівці розробили програмну геоінформаційну систему, яка дозволяє операторам малих дронов дізнаватися якомога більше про погодні умови в районі польотів, позиціонувати дрон в сервісах Google і визначати закриту для польотів зону в радіусі 5 миль згідно поточних GPS-координат дрона.