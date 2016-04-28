Житомирські програмісти перемогли у конкурсі NASA з проектом DronProtect

Цей захід проводиться з 2012 року під егідою Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (США), проте в Україні конкурс було організовано вперше.

Про це інформують на сайті військового інституту.

У результаті захисту проектів серед всіх учасників від вищих навчальних закладів, наукових установ та ІТ-компаній України за рішенням журі конкурсу одноголосно було визнано переможцями команду Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, а розроблений проект запропоновано до подальшої участі для отримання гранту.

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Тематика завдань Міжнародного конкурсу з програмування була запропонована NASA і присвячена актуальним проблемам, серед яких: аеронавтика, космічна станція, Сонячна система та простір поза нею, подорож на Марс, космічна технологія, Земля.

Одночасно міжнародний конкурс проводився в 170 країнах світу, 35 з яких вели онлайн трансляцію заходу.

За правилами хакатону учасники команди безперервно протягом 48 годин вирішували завдання та готувались до захисту своїх проектів.

Команда військового інституту представила проект DronProtect у номінації "Don’t Crash My Drone" ("Не розбий мій дрон"). Завдання полягало в розробці програмної геоінформаційної системи, що дозволяло б операторам малих дронів дізнаватися якнайбільше про погодні умови в районі польотів, позиціонувати дрон у сервісах Google і визначати закриту для польотів зону в радіусі 5 миль відповідно до поточних GPS-координат дрона.