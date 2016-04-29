ЗМІ розповіли про плани Норвегії побудувати паркан на кордоні з Росією

Про це повідомляє NRK з посиланням на начальницю місцевої поліції Катріне Еллен Хетта, пише Європейська правда.

Як відзначає телекомпанія, влада Норвегії вже попередила Росію про свій намір.

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В країні переконані, що загорожа жодним чином не вплине на рух подорожуючих через пункт перетину. Водночас вона може допомогти у випадку збільшення потоку мігрантів.

"У випадку якщо потік мігрантів вийде з-під контролю, огорожа допоможе", - заявила Хетта.