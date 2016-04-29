ЗМІ розповіли про плани Норвегії побудувати паркан на кордоні з Росією
15:52, 29 квітня 2016Світ
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Норвегія має намір побудувати огорожу в пункті перетину "Борисоглібськ - Стурскуг" на кордоні з Росією.
В країні переконані, що загорожа жодним чином не вплине на рух подорожуючих через пункт перетину / http://geoffreyroucourt.files.wordpress.com/
Про це повідомляє NRK з посиланням на начальницю місцевої поліції Катріне Еллен Хетта, пише Європейська правда.
Як відзначає телекомпанія, влада Норвегії вже попередила Росію про свій намір.
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В країні переконані, що загорожа жодним чином не вплине на рух подорожуючих через пункт перетину. Водночас вона може допомогти у випадку збільшення потоку мігрантів.
"У випадку якщо потік мігрантів вийде з-під контролю, огорожа допоможе", - заявила Хетта.
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