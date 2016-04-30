Airbus зупинив польоти частини вертольотів після катастрофи в Норвегії

"При цих трагічних обставинах, поки деталі недоступні, ми прийняли рішення призупинити всі комерційні польоти EC225LP (більш рання назва цієї моделі вертольотів. - ред.)", - йдеться в заяві Airbus Helicopters, передає РБК.

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Як повідомляв УНІАН, 29 квітня вертоліт H225 Super Puma, в якому знаходилися 11 пасажирів і два члени екіпажу, доставляв людей від норвезької нафтової платформи і розбився в Північному морі. 11 тіл були знайдені після кількох годин пошуків, ще двох осіб також визнали загиблими. Польоти подібних вертольотів, які найчастіше використовуються в нафтовій промисловості, вже тимчасово призупинили Великобританія і Норвегія.

Управління цивільної авіації Норвегії повідомило, що називати причину аварії ще рано. У Airbus розповіли, що вже знайшли два бортові самописці, їх направлять до Великобританії, представники якої мають досвід роботи з декількома недавніми інцидентами, пов'язаними з вертольотами.