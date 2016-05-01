У німецькому Штутгарті затримали 400 учасників протесту проти правих

В ході розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, а протестувальники почали закидати поліцейських камінням. В результаті постраждали як мінімум один демонстрант і двоє поліцейських.

Всього поліція нарахувала від 800 до 900 учасників акції. Таким чином, затримано майже половина. В охороні правопорядку були задіяні близько тисячі поліцейських, повідомляє Російська служба ВВС.

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Протестувальники були незадоволені політикою "Альтернативи для Німеччини", оскільки вважають її націоналістичною. У свою чергу сама партія вважає, що своїми діями демонстранти намагаються обмежити її конституційне право на свободу зібрань.

"Альтернатива для Німеччини" виступає за різке обмеження потоку мігрантів в країну. На неділю в Штутгарті запланований з'їзд партії, на якому вона прийме свій маніфест. Деякі члени партії вже висловилися за те, щоб він був відкрито антиісламським.