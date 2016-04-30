Шість країн Євросоюзу хочуть продовжити прикордонний контроль ще на півроку

За інформацією німецького видання Die Welt, ці країни направили листа до Єврокомісії, у якому обґрунтована необхідність продовження контролювання кордонів з середини травня ще як мінімум на шість місяців, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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Країни просять запустити необхідний для цього механізм, передбачений Шенгенським кодексом про кордони. "Ми закликаємо вас внести пропозицію до Європейської Ради з тим, щоб вона дозволила країнам-членам ЄС, які вважатимуть це за необхідне, продовжити чи запровадити контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони з 13 травня", - йдеться у листі.

Брюссель у середині наступного тижня дозволить продовження дії контрою на внутрішніх кордонах, оскільки зовнішні кордони ЄС, як і раніше, недостатньо захищені, повідомляє видання з посиланням на джерела в Єврокомісії.

Продовження цього заходу необхідне для того, щоб контролювати потоки мігрантів, сказало виданню джерело в урядових колах Німеччини. "Якщо кількість мігрантів, що прибувають, залишиться такою низькою, ми не продовжуватимемо прикордонний контроль після 12 травня", - заявляв раніше міністр внутрішніх справ країни Томас де Мезьєр.

Через велику кількість мігрантів низка країн Шенгенської зони, у тому числі Німеччина, запровадили тимчасовий прикордонний контроль, строк якого спливає в середині травня 2016 року.