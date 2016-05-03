Призначено нового очільника Європейського командування Збройних сил США (фото)
17:07, 03 травня 2016Світ
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Сьогодні в місті Штутгарт (Німеччина) відбулася церемонія передачі повноважень командувача Європейського командування Збройних сил США генералу Кертісу Скапаротті.
Кертіс Скапаротті очолив Європейське командування Збройних сил США / twitter.com/US_EUCOM
Про це повідомляє Європейське командування збройних сил США в Twitter.
"Вітаємо і ласкаво просимо на борт генерала Кертіса Скапаротті, нового командувача Європейського командування", - йдеться в повідомленні.
З цією подією Скапаротті привітав попередній командувач Європейського командування Збройних сил США Філіп Брідлав.
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«Вітаю, друже!», - написав він у Twitter.
Одночасно Скапаротті замість Брідлава очолить також Верховне командування Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.
Брідлав керував європейськими силами НАТО з 2013 року.
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