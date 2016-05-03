Призначено нового очільника Європейського командування Збройних сил США (фото)

Сьогодні в місті Штутгарт (Німеччина) відбулася церемонія передачі повноважень командувача Європейського командування Збройних сил США генералу Кертісу Скапаротті.

Про це повідомляє Європейське командування збройних сил США в Twitter. "Вітаємо і ласкаво просимо на борт генерала Кертіса Скапаротті, нового командувача Європейського командування", - йдеться в повідомленні. З цією подією Скапаротті привітав попередній командувач Європейського командування Збройних сил США Філіп Брідлав. Читайте такожКомандувач НАТО закликав США посилити розвідку для збору інформації про ЗС Росії «Вітаю, друже!», - написав він у Twitter. Одночасно Скапаротті замість Брідлава очолить також Верховне командування Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Брідлав керував європейськими силами НАТО з 2013 року.

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