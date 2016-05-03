Призначено нового очільника Європейського командування Збройних сил США (фото)

17:07, 03 травня 2016
Світ
726 0

Сьогодні в місті Штутгарт (Німеччина) відбулася церемонія передачі повноважень командувача Європейського командування Збройних сил США генералу Кертісу Скапаротті.

Кертис Скапаротти / twitter.com/US_EUCOM

Про це повідомляє Європейське командування збройних сил США в Twitter.

"Вітаємо і ласкаво просимо на борт генерала Кертіса Скапаротті, нового командувача Європейського командування", - йдеться в повідомленні.

З цією подією Скапаротті привітав попередній командувач Європейського командування Збройних сил США Філіп Брідлав.

Читайте такожКомандувач НАТО закликав США посилити розвідку для збору інформації про ЗС Росії

«Вітаю, друже!», - написав він у Twitter.

Одночасно Скапаротті замість Брідлава очолить також Верховне командування Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Брідлав керував європейськими силами НАТО з 2013 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter