У Нідерландах визначили мінімальний вік терористів: до списків будуть включати дітей віком від 9 років
19:36, 04 травня 2016Світ
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Служба безпеки Нідерландів буде включати в списки терористів дітей від 9 років, які будуть вважатися небезпечними.
REUTERS
Про це повідомляє Volkskrant з посиланням на власні джерела, інформує "Європейська правда".
Як відзначає видання, в першу чергу мова йде про неповнолітніх, які деякий час були на території, підконтрольній ІДІЛ в Сирії та Іраку і повернулися до Голландії.
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Діти будуть включені в окремий реєстр, який також може використовуватися спільно з урядами іноземних держав
Минулого тижня глава служби розвідки Нідерландів заявив, що влада країни ідентифікувала 70 неповнолітніх громадян, які перебували в Сирії і Іраку.
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