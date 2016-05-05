Уряд Німеччини схвалив законопроект про використання конопель в медичних цілях

Тепер документ має надійти на розгляд Бундестагу, у разі схвалення закон може набути чинності навесні 2017 року, передає Deutsche Welle.

Як заявив міністр охорони здоров'я ФРН Герман Ґрее, пацієнти з важкими захворюваннями, яким не допомагають інші медикаменти, зможуть отримувати коноплю в аптеці за рецептом. Вартість буде покриватися медичною страховкою.

Уповноважена уряду Німеччини з наркополітики Марлене Мортлер заявила, що застосування конопель в медичних цілях дійсно має сенс. При цьому вона виступила проти загальної легалізації психоактивних продуктів конопель (марихуани і гашишу).

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Відповідно до чинного закону про наркотичні речовини, культивування, виробництво, торгівля, придбання і зберігання будь-яких частин конопель в ФРН забороняється, виняток може бути зроблений лише спеціальним дозволом Федерального інституту медикаментів і виробів медичного призначення (BfArM). Таким чином, в окремих випадках пацієнти з важкими і хронічними захворюваннями, наприклад при розсіяному склерозі, можуть самостійно вирощувати коноплю, незважаючи на загальну заборону.

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